نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني للمرة السادسة

انتخب مجلس النواب اللبناني (الأربعاء) بالأغلبية نبيه بري رئيس حركة أمل رئيساً له لولاية مدتها 4 سنوات، وتعتبر السادسة له في المنصب الذي يشغله منذ عام 1992.

ويجري انتخاب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب في أول جلسة له عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من مايو/أيار وذلك بعد تمديد مجلس النواب لنفسه منذ عام 2009.

وحصل بري على 98 صوتا من إجمالي الحضور البالغ 128 نائبا، فيما صوت 29 نائبا بورقة بيضاء، وجرى إلغاء صوت.

وبهذا يحصل بري على عدد أكبر من الأصوات التي أعادته في 2009، إلى منصبه في ولايته السابقة، عندما حصل على 90 صوتا.

وفاز بري، المرشح الوحيد لهذا المنصب، منذ الدورة الأولى للاقتراع بالبرلمان، وإلى جانب نواب قوى8 آذار، صوتت لمصلحة بري غالبية نواب الأكثرية الممثلين لقوى 14 آذار المدعومة من الغرب ومن دول عربية بارزة.

وأعلن حزبا الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيان، إضافة إلى نواب مستقلين، العزم على الاقتراع بورقة بيضاء، فيما لم يعلن تكتل لبنان القوي ترشيحه لبري.

وفاز تحالف حركة أمل التي يرأسها بري مع حزب الله في الانتخابات الأخيرة بـ26 مقعداً من أصل 27 مقعداً تعود للطائفة الشيعية في البرلمان اللبناني.

ودعا بري في كلمة بالبرلمان عقب انتخابه رئيسا له، إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال: "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".