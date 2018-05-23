محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن الصحفي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات

قضت محكمة عسكرية مصرية (الثلاثاء) بسجن الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني لمدة عشر سنوات، في القضية رقم (18) لسنة 2018 (نيابة شمال القاهرة العسكرية).

واتهم الإسكندراني بـ " نشر خرائط تخص القوات المسلحة، والانضمام إلى جماعة من شأنها العمل على إسقاط الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية إلى النيابة العسكرية، التي باشرت التحقيق مع الإسكندراني من دون علم فريق الدفاع عنه، أو حضور أحد المحامين، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً من دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجب سقوط الحبس الاحتياطي، والإفراج عنه وفقاً للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

يذكر أن قوات الأمن المصرية كانت قد ألقت القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الإسكندراني، بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء وانتشار القبائل وأرائها في أداء القوات المسلحة. ونفى الاسكندراني خلال التحقيقات ما نسب إليه من نشر أخبار كاذبة عن سيناء والانضمام لجماعة محظورة.

ودانت منظمات حقوقية مصرية ودولية إحالة الباحث والصحافي إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفافا على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بعد أن ظل الإسكندراني مقيد الحرية من دون سند قانوني، عقب آخر قرار تجديد حبس له بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ويعمل الإسكندراني باحثاً متطوعاً في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيا حرا بجريدة "السفير العربي"، وباحثا زميلا لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، وهو متخصص في شؤون سيناء.