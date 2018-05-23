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سياسة|فلسطين

فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
23/5/2018

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (الأربعاء) أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان إن دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية وتصبح بذلك الدولة ال193 الموقعة، كما قال متحدث باسم المنظمة.

وقالت المنظمة إن انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 يونيو/حزيران.

ويأتي الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب الإسرائيلية المفترضة في قطاع غزة خصوصا.

والسلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إقامة دولة، تسعى كذلك إلى اعتراف من المؤسسات الدولية، وتعارض إسرائيل بصورة منهجية هذه المحاولات وتطلق لهذه الغاية حملة دبلوماسية مكثفة.

وللفلسطينيين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة منذ 2012. وانضمت فلسطين إلى أكثر من 50 منظمة دولية واتفاقية بحسب الخارجية الفلسطينية منها المحكمة الجنائية الدولية واليونيسكو.

وفي سبتمبر /أيلول أصبح للفلسطينيين وضع العضو كامل العضوية في منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية مطبقة في 192 بلدا وأشرفت على إتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الأسلحة الكيميائية في العالم.

المصدر : مواقع فرنسية
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