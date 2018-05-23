"فلاي دبي" تنفي محاولة اختطاف طائرة لها في الأجواء الإيرانية

نفت شركة "فلاي دبي" الإماراتية صحة ما يتم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة لها في الأجواء الإيرانية.

وأكدت أن "الرحلة رقم "إف زد 301" التي كانت متوجهة من دبي إلى كابول، قد عادت إلى دبي"، موضحة أن "الحادث الذي وقع كان نتيجة سلوك أحد المسافرين، وقد تم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار".

وأضافت في بيان مساء اليوم الأربعاء "استأنف المسافرون رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي صباح اليوم الاربعاء".

وقالت الشركة في بيان لها "أننا على علم بتقارير مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الحادث محور التحقيق حالياً وما تنشره هذه المواقع غير صحيح".