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سياسة

شاهد: غارات جوية إسرائيلية تدمر قاربا راسيا في غزة

23/5/2018

شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارتيْن على موقعيْن فلسطينييْن في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، وقصفت قاربيْن، يتواجدان داخل ميناء الصيادين غربي غزة.

وأدى قصف الطائرات لاشتعال النيران في أحد القاربين ولم ترد تقارير عن خسائر مادية.

وقال علاء الدين البطة، منسق هيئة كسر الحصار بغزة، إن القاربين اللذين قصفهما جيش الاحتلال، أُعدا لاستقبال سفن كسر الحصار التي من المقرر أن تصل القطاع، خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى أنهما تعرضا للاستهداف للمرة الثانية، خلال أقل من شهر.

وبعد نصف ساعة من هذه الغارة قصفت طائرات الاحتلال موقعا يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، يقع إلى الشرق من بلدة جباليا، شمال القطاع.

ولم تسفر الغارتان عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، في بيان، إن طائراته نفذت غارتين استهدفتا أهدافا تتبع لحركة حماس، ردا على حرق مواقع عسكرية صباح الثلاثاء من قبل عدد من الشبان الذين تسللوا من غزة.

وكان جيش الاحتلال قد قال صباح الثلاثاء، إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين أحرقوا نقطة عسكرية، بعد أن تسللوا عبر السياج الفاصل.

المصدر : الأناضول
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