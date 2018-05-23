شاهد: ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا يرتفع لأكثر من 3 كيلومترات

رفعت السلطات الإندونيسية حال التأهب لمواجهة أنشط بركان في البلاد، والواقع في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان.

وأمرت الحكومة السكان الذين يعيشون على بعد 3 كيلومترات من بركان جبل ميرابي بالمغادرة.

واندلع البركان أربع مرات منذ يوم الإثنين، وأرسل عمودًا من المواد البركانية إلى مسافة 3500 متر في الهواء، ووصل الرماد الى المنطقة المحيطة.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، إن 660 شخصًا يعيشون بالقرب من البركان غادروا بحلول الثلاثاء.

ورفعت الوكالة حالة التأهب من "طبيعي" إلى "حذر" بسبب نشاط البركان المتزايد.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية، ولم تتأثر العمليات في مطار أدي سوسيبتو في يوغياكارتا.

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي 2968 مترًا ويبعد حوالي 30 كيلومترًا من وسط مدينة يوغياكارتا.

ويعيش حوالي ربع مليون شخص داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من البركان، وفقًا لأرقام السلطات في المناطق المحيطة.

وكان آخر ثوران ضخم يشهده البركان في عام 2010، إذ تسبب في مقتل 347 شخصًا، وتسبب في إجلاء 20 ألف قروي.