بريطانيون يسارعون لنيل الجنسية الألمانية قبل البريكست

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني (الأربعاء) إن عدد حاملي جوازات السفر البريطانية الذين أصبحوا مواطنين ألمانا زاد بنسبة 162% العام الماضي.

تأتي هذه الزيادة مع اقتراب موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي العام المقبل.

وحصل ما يقرب من 7500 بريطاني على الجنسية الألمانية العام الماضي، ويأتي هذا بعد زيادة بنسبة 361 % في عام 2016، ليصل بذلك العدد الإجمالي خلال العامين إلى نحو 10 آلاف و400 شخص. وهذا الرقم أكثر من مثلي عدد البريطانيين الذين أصبحوا ألمانًا في 15 سنة منذ عام 2000.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن هناك صلة واضحة بالانسحاب من الاتحاد الأوربي، مضيفا أن البريطانيين هم ثاني أكبر مجموعة تحصل على الجنسية الألمانية العام الماضي بعد نحو 15 ألف تركي.

وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي رغم تحديد موعد للانسحاب في مارس /آذار عام 2019، فإن العديد من البريطانيين يشعرون بالقلق من فقدان حقهم في العيش والعمل في أكبر اقتصاد في أوربا، والذي يشهد فترة نمو طويلة بشكل غير معتاد بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى مستويات قياسية.

ويحتاج البريطانيون عادة إلى العيش في ألمانيا لمدة ثماني سنوات للتأهل للجنسية، وتستغرق عملية تقديم الطلبات أكثر من ستة أشهر، ويمكن للبريطانيين الحصول على الجنسية المزدوجة بينما لا تزال بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوربي.

وبوجه عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين ألمانًا بنسبة 1.7% في العام الماضي إلى 112 ألفا و200 وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.