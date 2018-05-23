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سياسة|إيطاليا

الرئيس الإيطالي يكلف كونتي بتشكيل الحكومة الجديدة

23/5/2018

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السياسي الجديد جوزيبي كونتي بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة والتي تضم حزبي حركة "5-نجوم" والرابطة.

وعقد كونتي اجتماعا مطولا على غير العادة مع ماتاريلا، وقال بعده إنه قبل التفويض بتحفظ.

ويتعين على كونتي، وهو أستاذ قانون من فلورنسا، أن يضع قائمة بأعضاء حكومته يقرها رئيس الجمهورية قبل أن يصبح بوسع الحكومة أداء اليمين.

وليس لكونتي، المدعوم من حزبي حركة (5-نجوم) والرابطة، أي منصب منتخب كما أنه بلا أي خبرة سياسية أو إدارية.

ويقول منتقدون إنه يخاطر بأن يصبح زعيما ضعيفا بدون تأثير يُذكر على شركائه في الائتلاف.

وتقدم رئيس الحكومة باولو جينتيلوني باستقالته في مارس/ آذار الماضي بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وتعمل حكومته كحكومة تصريف أعمال.

المصدر : وكالات
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