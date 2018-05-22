وفاة عشرة بسبب تفشي فيروس نادر بالمخ في الهند

قال مسؤولون بقطاع الصحة في الهند إن عشرة أشخاص توفوا في جنوب البلاد بسبب فيروس نادر ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة ويمكنه أن يسبب أعراضا شبيهة بالأنفلونزا ويسبب تلفا في الدماغ.

وأضافوا (الثلاثاء) أن تسعة أشخاص آخرين على الأقل يخضعون للعلاج.

ويمكن أن يشكل انتشار الأمراض المعدية تحديا في الهند، ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، نظرا لضعف أنظمة السيطرة على العدوى والمراقبة.

ويموت مئات الأشخاص سنويا في الهند بسبب أمراض مثل حمى الضنك التي تنتشر عن طريق البعوض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للوقاية من فيروس "نيباه" الذي ينتشر من خلال سوائل الجسم ويمكن أن يسبب إلتهابا في المخ. والعلاج المعتاد للفيروس هو توفير الرعاية الداعمة.

وقالت كيه.كيه. شايلاغا وزيرة الصحة في ولاية كيرالا الهندية إن يوم (الجمعة) الماضي شهد أول حالة وفاة بالفيروس في الولاية.

وأضافت "هذا وضع جديد بالنسبة لنا. ليست لدينا خبرة سابقة في التعامل مع فيروس نيباه.. يحدونا الأمل في أن نوقف الانتشار".

وقالت شايلاغا في مؤتمر صحفي إن 18 شخصا خضعوا لفحص الفيروس وثبتت إصابة 12 منهم به. وأضافت أن عشرة من المرضى توفوا ولا يزال يخضع اثنان آخران للمتابعة عن قرب.

وقالت الحكومة الهندية إنها أرسلت فريقا من المسؤولين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتحقيق في انتشار الفيروس.

وقال هينك بيكيدام ممثل منظمة الصحة العالمية في الهند في بيان إن المنظمة على اتصال بالمسؤولين الحكوميين في المناطق المتضررة.

وأكد خبراء الصحة على أهمية الكشف المبكر ومكافحة العدوى لإيقاف انتشار الفيروس.

والتحقيق مستمر لمعرفة سبب انتشار المرض، لكن الحكومة قالت إن مسؤولي الصحة الزائرين ربطوا الوفيات الأولية "بوجود عدد من الخفافيش" في بئر بولاية كيرالا حصل منه الضحايا على المياه.

وأضافت أن عينات من تلك الخفافيش كانت من بين 60 عينة أرسلت إلى المختبرات لفحصها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد اكتشف فيروس نيباه لأول مرة في ماليزيا عام 1998، وعانت الهند من انتشار الفيروس مرتين خلال السنوات العشر الماضية مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وذكر مسؤول في الحكومة المحلية أن الحالات سببت قلقا بين السكان.

وقال يو.في. جوزيه "يتدفق عدد كبير من الناس المصابين بالحمى بل وباعتلال صحي بسيط على المستشفيات خوفا من أن يكونوا قد أصيبوا بالمرض".

وذكر بي.بالا كيران وهو مسؤول في قطاع السياحة أن مسؤولي الصحة في كيرالا، وهي مقصد سياحي، يريدون أن يصدروا قريبا تحذيرا من السفر.

ورُصد فيروس نيباه أول مرة في ماليزيا عام 1998.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد شهدت الهند تفشي الفيروس مرتين في العقد الأخير مما أسفر عن وفاة 50 شخصا.