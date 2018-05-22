مصر.. إحالة مذيعة إلى المحاكمة التأديبية بتهمة "إهانة القيادة السياسية"

أحالت أعلى هيئة تحقيق إداري بمصر (الثلاثاء) مذيعة إلى محاكمة تأديبية، على خلفية "نشر أخبار كاذبة، وإهانة القيادة السياسية"، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر، إن هيئة النيابة الإدارية أحالت المذيعة عزة الحناوي، إلى محاكمة تأديبية، على خلفية "نشر أخبار كاذبة، وإهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك".

وقال المتحدّث باسم هيئة النيابة الإدارية، محمد سمير، إن الأخيرة "تلقّت بلاغًا ضد الحناوي من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، لإجرائها مداخلة هاتفية مع قناة معادية لمصر (لم يسمها)، تطاولت فيها على نظام الإعلام المصري، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام".

وأضاف سمير أن البلاغ تضمن قيام الحناوي بـ "الإساءة للقيادة السياسية للبلاد من خلال نشر "تدوينات" ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق ، من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية".

وانتهت التحقيقات إلى إحالة الإعلامية عزة الحناوي (مقيمة خارج البلاد) إلى المحاكمة التأديبية العاجلة (تقضي بالوقف عن العمل أو الفصل النهائي).

وفي مارس/ آذار 2016، أحال النائب العام المصري، نبيل صادق، الحناوي إلى نيابة أمن الدولة العليا (هيئة تحقيق عليا)؛ للتحقيق معها في اتهامها بـ "إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم"، وهو ما نفته المذيعة وقتها.

وجاء القرار، آنذاك، بعد أن هاجمت المذيعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتقدت أداءه في الحكم، منذ توليه السلطة في البلاد صيف 2014.