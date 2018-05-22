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سياسة

قائد إيراني: الشعب سيوجه لكمة قوية إلى "فم" وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
22/5/2018

استهزأ قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني بتهديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتشديد العقوبات على بلاده قائلا إن شعب الجمهورية الإسلامية سيرد بتوجيه "لكمة قوية إلى فم" بومبيو.

ونسبت وكالة أنباء العمال إلى إسماعيل كوثري نائب قائد قاعدة ثار الله في طهران قوله "شعب إيران سيقف صفا واحدا في وجه ذلك وسيوجه لكمة قوية إلى فم وزير الخارجية الأمريكي وكل من يدعمهم".

ونقلت الوكالة عن كوثري القول "من أنت وأمريكا حتى تطلبوا منا تقليص نطاق الصواريخ الباليستية؟ التاريخ يكشف أن أمريكا هي أكبر مجرم فيما يتعلق بالصواريخ بعد هجمات هيروشيما وناجاساكي".

وقال بومبيو الاثنين إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم تجر تغييرات واسعة تشمل التخلي عن برنامجها النووي والانسحاب من الحرب الدائرة بسوريا.

كما تحدث بومبيو عن تقليص قدرات إيران الصاروخية كأحد الأهداف الرئيسية لسياسة بلاده تجاه إيران.

ووصف بومبيو قائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بأنه واحد من أكبر مثيري المشاكل في الشرق الأوسط.

وقال كوثري إن الشعب الإيراني يدعم سليماني، مضيفا "سليماني ليس وحده. شعب إيران العظيم يدعمه".

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الخطة التي عرضها بومبيو ستفاقم العداء الشعبي للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث محمد باقر نوبخت قوله "هل يعتقد الأمريكيون أن القفاز الحريري الذي خلعوه واليد الحديدية التي مدوها للشعب، اليد المدعومة من إسرائيل ومن منظمة مجاهدي خلق، ستجعل الشعب الإيراني يعتقد أن أمريكا تريد الديمقراطية؟".

المصدر : رويترز
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