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سياسة|الهند

شاهد: مقتل 9 في احتجاج ضد منشأة لصهر النحاس

22/5/2018

قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم (الثلاثاء) بعد مصادمات مع الشرطة.

وذلك بعد تظاهر سكان مدينة توتوكودي الساحلية لإغلاق منشأة لصهر النحاس تابعة لشركة "فيدانتا ريسورسز" في جنوب الهند.

ويتظاهر سكان مدينة توتوكودي الساحلية بولاية تاميل نادو ومدافعون عن البيئة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في احتجاجات على المصهر وهو أحد أكبر مصانع النحاس في البلاد زاعمين أنه مصدر رئيسي للتلوث ويشكل خطرا على مصائد الأسماك.

وقال مسؤول بالشركة رفض ذكر اسمه خوفا من استهدافه إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف عندما اقتحم حشد كان يلوح برايات سوداء مقر الحكومة المحلية ومجمعا سكنيا لموظفي شركة فيدانتا.

وشوهد رجال الشرطة وهم يحاولون تفريق الحشد باستخدام الغاز المُسيل للدموع وخراطيم المياه.

وارتفع الدخان من عدة أجزاء من المدينة الساحلية الهادئة.

وتم إغلاق المصنع، الذي يمكنه إنتاج 400 ألف طن من النحاس سنويا، لأكثر من 50 يومًا. وسيبقى مغلقاً حتى 6 يونيو/حزيران على الأقل، لأن الهيئة المحلية المسؤولة عن مكافحة التلوث لن تسمح له بالعمل بسبب مزاعم عدم الامتثال للقواعد البيئية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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