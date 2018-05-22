زوكربرغ يعتذر ويقول فيسبوك لم تفعل ما يكفي

اعتذر مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك لأعضاء البرلمان الأوربي يوم الثلاثاء عن تسريب كبير للبيانات في أحدث محاولة لاحتواء فضيحة هزت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم.

وأقر زوكربرغ بأن الشركة لم تفعل ما فيه الكفاية للحيلولة دون إساءة استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وبأن الضوابط التنظيمية "مهمة وحتمية".

وأكد زوكربرغ خلال لقائه مع زعماء البرلمان الأوربي على أهمية الأوربيين لفيسبوك وقال إنه يأسف لعدم القيام بما فيه الكفاية لمنع إساءة استخدام منصة التواصل الاجتماعي.

وقال في مستهل تصريحاته "لم تكن رؤيتنا لمسؤولياتنا واسعة على نحو كاف. كان ذلك خطأ وأنا آسف لذلك".

وأضاف أن السؤال ليس ما إذا كان يتعين وضع ضوابط ولكن نوع الضوابط التي ينبغي أن تفرض.

وقال "سيكون من المهم والحتمي وضع نوع من القواعد التنظيمية".

كان زوكربرغ قد وافق على مقابلة زعماء البرلمان الأوربي للرد على تساؤلات عن الكيفية التي حصلت بمقتضاها شركة أناليتيكا للاستشارات السياسية على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك منهم ما يصل إلى مليونين و700 ألف في الاتحاد الأوربي.