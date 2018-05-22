تشاووش أوغلو: إن لم تُحاسب إسرائيل على إرهابها ستتمادى

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن إسرائيل ستتمادى أكثر ما لم تُحاسب على الإرهاب الذي تمارسه في فلسطين المحتلة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له في ولاية "أنطاليا": " نظيري الفلسطيني نقل اليوم ممارساتها إلى المحكمة الجنائية الدولية وسنواصل متابعة الأمر".

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (الثلاثاء) محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم "الاستيطان، وجرائم الحرب" في فلسطين.

وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي عقب تقديم إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية إن "المحكمة أمام اختبار حقيقي، لتحقيق العدالة التي تأخرت في فلسطين بما يكفي".