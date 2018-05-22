بنس: ترمب مُستعد للانسحاب من القمة مع كوريا الشمالية

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترمب مُستعد للانسحاب من القمة غير المسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمقرر عقدها الشهر المقبل.

وقال بنس لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية إنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها.

وعندما سُئل بنس عما إذا كان يمكن لترمب الانسحاب من اجتماع القمة المقرر عقده في 12 يونيو حزيران في سنغافورة قال "حسنا ما من شك في هذا".

وعلى الصعيد العسكري عززت الولايات المتحدة من الدفاعات الصاروخية في شرق آسيا قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من القمة.

وأعلنت البحرية الأمريكية عن وصول المدمرة "ميليوس"، وهي واحدة من أكثر المدمرات المزودة بصواريخ موجهة تقدما في البحرية الأمريكية، إلى اليابان.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن المدمرة ميليوس "ستدعم الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ بتقديم قدرات دفاع صاروخي معززة كمنصة دفاع للصواريخ الباليستية".

ويأتي وصول السفينة ميليوس إلى يوكوسوكا، وهي مقر الأسطول الأمريكي السابع، بعدما ثارت الشكوك الأسبوع الماضي حول إمكانية عقد الاجتماع بين ترمب وكيم.

وقالت كوريا الشمالية إنها تعيد النظر في عقد القمة بعد أن ألغت محادثات منفصلة مع كوريا الجنوبية احتجاجا على تدريبات قتالية جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضافت كوريا الشمالية أنها ستنسحب من الحوار إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية من طرف واحد. وتقول إنها تحتاج إلى السلاح النووي للدفاع عن نفسها من العدوان الأمريكي.

وحذر ترمب من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية قد يؤدي إلى "تدمير" حكم كيم.