البث الحي
سياسة

بنس: ترمب مُستعد للانسحاب من القمة مع كوريا الشمالية

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
22/5/2018

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترمب مُستعد للانسحاب من القمة غير المسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمقرر عقدها الشهر المقبل.

وقال بنس لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية إنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها.

وعندما سُئل بنس عما إذا كان يمكن لترمب الانسحاب من اجتماع القمة المقرر عقده في 12 يونيو حزيران في سنغافورة قال "حسنا ما من شك في هذا".

وعلى الصعيد العسكري عززت الولايات المتحدة من الدفاعات الصاروخية في شرق آسيا قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من القمة.

وأعلنت البحرية الأمريكية عن وصول المدمرة "ميليوس"، وهي واحدة من أكثر المدمرات المزودة بصواريخ موجهة تقدما في البحرية الأمريكية، إلى اليابان.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن المدمرة ميليوس "ستدعم الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ بتقديم قدرات دفاع صاروخي معززة كمنصة دفاع للصواريخ الباليستية".

ويأتي وصول السفينة ميليوس إلى يوكوسوكا، وهي مقر الأسطول الأمريكي السابع، بعدما ثارت الشكوك الأسبوع الماضي حول إمكانية عقد الاجتماع بين ترمب وكيم.

وقالت كوريا الشمالية إنها تعيد النظر في عقد القمة بعد أن ألغت محادثات منفصلة مع كوريا الجنوبية احتجاجا على تدريبات قتالية جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضافت كوريا الشمالية أنها ستنسحب من الحوار إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية من طرف واحد. وتقول إنها تحتاج إلى السلاح النووي للدفاع عن نفسها من العدوان الأمريكي.

وحذر ترمب من أن عدم التوصل لاتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية قد يؤدي إلى "تدمير" حكم كيم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)