انخفاض معدلات منح كندا اللجوء لعابري الحدود غير النظاميين

أظهرت بيانات جديدة تزايد رفض كندا لطلبات لجوء أشخاص عبروا الحدود بشكل غير شرعي.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى ردع ومنع وصول وإعادة آلاف آخرين من حيث أتوا.

وكشفت بيانات قدمها مجلس الهجرة واللاجئين الكندي أن 40 بالمئة من عابري الحدود الذين تم الانتهاء من طلباتهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تم منحهم وضع لاجئ، انخفاضا من 53 بالمئة في عام 2017 كاملا. ولم يتم الانتهاء من أي طلبات لجوء في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.

وبدأت موجة العبور غير القانوني للحدود في يناير كانون الثاني 2017 وازدادت خلال الصيف حيث تدفق كثير من مهاجري هايتي قادمين من الولايات المتحدة خشية فقدان وضع اللجوء المؤقت الذي حصلوا عليه هناك، إلى كندا أملا في العثور على ملاذ آمن. ومنذ ذلك الحين قام آلاف النيجيريين بنفس العملية.

وعبر أكثر من 27 ألف طالب لجوء الحدود بين كندا والولايات المتحدة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقال بعضهم إنهم تركوا الولايات المتحدة بسبب سياسات ترمب ولهجته تجاه اللاجئين.

وأرهق هذا التدفق نظام مساعدة طالبي اللجوء في كندا، وترك وكالات الإغاثة تكافح من أجل تلبية الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات الاجتماعية.

ويقضي اتفاق حدودي بين الولايات المتحدة وكندا بإعادة طالبي اللجوء عند المعابر الحدودية، ويتيح للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي إلى كندا التقدم بطلب الحصول على وضع اللجوء.

وتسعى حكومة ترودو إلى كبح جماح التدفق عبر إرسال مسؤولين إلى الولايات المتحدة لردع القادمين من هايتي والسلفادور وغيرهم من دخول كندا بشكل غير شرعي لطلب اللجوء، كما طالبت الولايات المتحدة بتعديل اتفاق بين البلدين لتسهيل إعادة الآلاف من عابري الحدود غير الشرعيين.

وكما هو الحال بالنسبة لمواطني هايتي، تم إبلاغ آلاف المهاجرين من السلفادور في الولايات المتحدة بأنهم سيفقدون وضعهم القانوني المؤقت.

وأرسلت كندا كذلك وزير الهجرة واللاجئين إلى نيجيريا، لمطالبة الحكومة النيجيرية بالمساعدة في إثناء مواطنيها عن العبور بشكل غير نظامي إلى كندا للمطالبة بحق اللجوء، ومطالبة الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات عبور لأولئك الذين قد يتجهون بعد ذلك إلى كندا.

وأظهرت بيانات مجلس الهجرة واللاجئين أنه بالرغم من أن عددا صغيرا فقط من طلبات عابري الحدود تم النظر فيها، فإن معدلات قبول الطلبات انخفضت لكل الجماعات التي تسعى للحصول على وضع اللجوء. ومعدل النجاح منخفض بشكل خاص لاثنتين من أكبر الجماعات الطالبة للجوء والتي تدخل البلاد بشكل غير نظامي وهم القادمون من هايتي ونيجيريا، حيث تصل معدلات قبولهم إلى تسعة بالمئة و33.5 بالمئة على الترتيب.