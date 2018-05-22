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سياسة|إسرائيل

إسرائيل تقول إنها أول بلد ينفذ هجمات بالمقاتلة الشبح إف-35

مقاتلة إف 35 الأمريكية
مقاتلة إف 35 الأمريكية
22/5/2018

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي في تصريحات نشرها حساب الجيش الرسمي على موقع تويتر إن إسرائيل أول بلد يستخدم المقاتلة الشبح الأمريكية الصنع إف-35 في شن هجمات.

كما نقلت وسائل إعلام عن الميجر جنرال أميكام نوركين قوله "نطلق المقاتلة إف-35 في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهاجمنا (بها) بالفعل مرتين على جبهتين مختلفتين".

وتتميز المقاتلة إف 35 بقدرتها العالية على التخفي وتفادي الرصد من قبل الرادارات، ويبلغ مدى تحليق الطائرة نحو 2200 كيلومترا.

وكانت إسرائيل هي الدولة الأولى بعد الولايات المتحدة التي تحصل على الطائرة، التي يبلغ سعر الواحدة منها نحو 110 مليون دولار.

المصدر : رويترز
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