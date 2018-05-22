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سياسة

أونروا" تنتقد رفض إسرائيل ومصر استقبال طائرات تركية لنقل جرحى فلسطينيين

عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
22/5/2018

انتقد أكيهيرو سيتا، مدير دائرة الصحة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، رفض إسرائيل ومصر هبوط طائرات تركية في مطاراتهما، لإسعاف جرحى من قطاع غزة.

وشدد سيتا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف (الثلاثاء) على ضرورة السماح بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى تركيا، إضافة إلى المصابين بأمراض غير معدية، تشكل تحديًا للاجئين، وخصوصًا السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن سبب انتشار تلك الأمراض هو الفقر والحياة غير الصحية التي يعيشونها.

وتعليقًا على تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للوكالة، قال: " نحن نواجه صعوبات غير عادية من الناحية المادية".

والأربعاء الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، إن إسرائيل ومصر ترفضان هبوط الطائرات التركية في مطاراتهما لتمكينها من نقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا لتلقي العلاج.

وأضاف: "الطائرات التركية مضطرة للهبوط في مطارات إسرائيل أو مصر لنقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا، إلا أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذلك حتى الوقت الراهن".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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