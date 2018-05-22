أردوغان: الدول التي تملك أسلحة نووية "تهدد العالم"

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول التي تملك أسلحة نووية "بتهديد العالم"، كما انتقد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقال أردوغان (الإثنين) إن الدول "التي تملك أكثر من 15 ألف رأس حربي نووي تهدد حاليا العالم، "مشيرا إلى العدد الإجمالي التقريبي للرؤوس الحربية النووية في العالم والتي تملك معظمها الولايات المتحدة وروسيا.

وفي إشارة على ما يبدو إلى دول مثل إيران قال: "لماذا تشكل الدول التي تملك رؤوسا حربية نووية خطرا عليهم؟"

وأضاف أردوغان خلال مأدبة إفطار رمضانية في العاصمة التركية أنقرة: "إذا أردنا أن نكون منصفين ونتخذ موقفا عادلا فإن الدول التي تملك أسلحة نووية، التي تصور محطات الطاقة النووية على أنها تشكل تهديدا، ليس لها مصداقية في المجتمع الدولي".

ودعا الرئيس التركي إلى إخلاء الشرق الأوسط من كل الأسلحة النووية، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل التي من المعتقد أنها الدولة الوحيدة التي تملك مثل تلك الأسلحة في المنطقة.

وقبل عشرة أيام قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي الذي كبح أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها، كما أمر ترمب بإعادة فرض العقوبات.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران (الإثنين) باتخاذ خطوات إضافية منها الانسحاب من الحرب الأهلية السورية.

ورفضت إيران إنذار واشنطن وقال مسؤول إيراني كبير إن الولايات المتحدة تسعى "لتغيير النظام" في إيران.

ويأتي الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في وقت يشهد توترا في العلاقات بين تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وواشنطن بسبب عدد من المسائل منها السياسة الأمريكية في سوريا وقرار ترمب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنها ستسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

وقال أردوغان: "تركيا لا تقبل إعادة إثارة مسائل تم الانتهاء منها ومنها الاتفاق النووي الإيراني … ونرى أن تأكيد باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق التزامها به، في مواجهة قرار الإدارة الأمريكية، إيجابي للغاية".