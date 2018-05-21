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وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

الأسير الفلسطيني الشهيد, عزيز عويسات
الأسير الفلسطيني الشهيد, عزيز عويسات
20/5/2018

قال نادي الأسير الفلسطيني إن فلسطينيا، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي منذ أربع سنوات وحكم عليه بالسجن 30 عاما، توفي بعد إصابته بجلطة قبل عدة أيام، نتيجة اعتداء سلطات الاحتلال عليه.

وأضاف النادي في بيان له (الأحد): "الأسير المقدسي عزيز عويسات استشهد بعد أن أصيب بجلطة في معتقل عيادة الرملة في التاسع من مايو/أيار الجاري على إثرها نُقل لمستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي حيث اُستشهد مساءً ".

وحمّل نادي الأسير في بيانه "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عويسات (53 عاماً) حيث أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله رغم تيقنها من أنه وصل إلى مرحلة خطيرة".

ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية المختصة على وفاة المعتقل الفلسطيني.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن عويسات "أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن ايشل" في الثاني من مايو/أيار الحالي.

وطالب عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بحيث تتوجه إلى السجون الإسرائيلية بشكل فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة ورفع التوصيات للجهات المختصة لمحاسبة مرتكبيها".

المصدر : رويترز
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