وزير الخارجية الأمريكي يعلن 12 شرطا لاتفاق نووي جديد مع إيران

قدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو شروط واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بومبيو (الاثنين) في معهد "هيرتيغ" اليميني في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبلغ عدد الشروط الأمريكية 12 شرطا وهي:

– الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المستمر.

– التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.

– منح الوكالة الدولية نفاذا شاملا لكل المحطات النووية الإيرانية.

– وضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

– إطلاق سراح الأمريكيين وكل المواطنين الحاملين لجنسيات من دول حليفة لواشنطن المحتجزين في إيران.

– وضع حد لدعم "المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط".

– وضع حد لدعم حركة طالبان والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.

– وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري.

– وضع حد لتصرفات طهران تجاه إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط.

– نزع سلاح المليشيات الشيعية في العراق.

– وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن.

– الانسحاب من سوريا وسحب مليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في 8 من مايو/ أيار الجاري الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.

وبرر ترمب قراره بأن "الاتفاق سيء ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوربا في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به.