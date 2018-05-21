البث الحي
سياسة|الدنمارك

وزيرة دنماركية متشددة تهاجم صوم المسلمين في رمضان

وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ
وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ
21/5/2018

طالبت وزيرة دنماركية متشددة المسلمين بأخذ إجازات من العمل خلال فترة الصوم في شهر رمضان، معتبرة أن الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل "خطرا علينا جميعا".

وتشتهر وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ، عضو في الحزب الليبرالي (وسط-يمين)، بمواقفها المعادية للهجرة.

وفي مقال لها في صحيفة "بي تي" كتبت ستويبرغ: "أدعو المسلمين إلى أخذ إجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي".

وتابعت الوزيرة: "أتساءل ما إذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في عام 2018".

وكتبت الوزيرة في مقالها أنها تخشى من أن يؤثر الصوم على "السلامة والإنتاجية"، معطية مثالا على ذلك سائق حافلة "لم يأكل أو يشرب منذ أكثر من عشر ساعات".

وقالت ستويبرغ "قد يشكل ذلك خطرا علينا جميعا".

كانت الوزيرة أثارت العام الماضي جدلا بنشرها على فيسبوك صورة لها مبتسمة وهي تحمل قطعة حلوى احتفالا بالتدبير رقم 50 لتشديد قوانين الهجرة.

ودخل أحد أشد تلك التدابير حيز التنفيذ في 2016، وهو يسمح للشرطة بضبط المقتنيات القيمة للمهاجرين، إلا أن توجيهات الحكومة استثنت خواتم الزواج والخطوبة بعد موجة إدانات دولية وتشبيه تلك التدابير بممارسات ألمانيا النازية.

وفي العام 2015 أثارت ستويبرغ موجة انتقادات عبر نشرها مجموعة من الإعلانات في صحف لبنانية حذرت فيها المهاجرين المحتملين من صعوبة الحصول على لجوء في الدنمارك.

وشددت البلاد خلال السنوات الخمسة عشر الماضية سياساتها المتعلقة بالهجرة، بفرض تعلم المهاجرين عادات البلاد ولغتها لضمان تكيّفهم مع سوق العمل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)