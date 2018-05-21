مظاهرة في حيفا مناهضة للاعتداءات على غزة

تظاهر مئات من عرب 48 في حيفا (شمال) مساء الأحد، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الحرب على قطاع غزة" حيث قُتل، الإثنين الماضي، أكثر من 60 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وهتف المتظاهرون "يسقط الاحتلال" و"أوقفوا الفاشية" منددين أيضًا بالقمع الذي مارسته شرطة الاحتلال ضد متظاهرين في المدينة نفسها، الجمعة، حين اعتقلت 19 متظاهرًا كانوا يعبرون عن تضامنهم مع قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أربعة أحرف ضخمة باللون الأحمر تمثل اسم "غزة" وأطلقوا هتافات ضد "الحرب على قطاع غزة" وهتافات أخرى تؤكد أن "اليهود والعرب ليسوا أعداء".

وكان جنود الاحتلال قد قتلوا،يوم الإثنين الماضي 62 فلسطينيًا وأصابوا نحو 2500 آخرين بجروح على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال مظاهرات فلسطينية احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأثار سقوط العدد الكبير من الشهداء الفلسطينيين موجة استنكار عالمية، وعمدت بعض الدول إلى استدعاء سفراء إسرائيل لديها تعبيرًا عن احتجاجها.

والجمعة، فرقت شرطة الاحتلال بالقوة في حيفا مظاهرة تضامنية مع غزة واعتقلت 19 متظاهرًا وظلوا معتقلين حتى مساء الأحد .

ومن بين المعتقلين جعفر فرح مدير مركز "مساواة"، المنظمة غير حكومية التي تدافع عن حقوق العرب الإسرائيليين، والذي أصيب في ساقه أثناء اعتقاله، ما استدعى نقله إلى المستشفى، بحسب عائلته.

وبحسب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، فإن فرح أصيب بكسر في ساقه بسبب عنف الشرطة، وهو ما نفته الأخيرة مؤكدة على لسان متحدث باسمها أن إصابته "لا علاقة لها باعتقاله".