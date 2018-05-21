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سياسة

مادورو يفوز بولاية رئاسية ثانية في فنزويلا

21/5/2018

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد والتي دعت المعارضة إلى مقاطعتها واعتبارها غير شرعية.

وقالت اللجنة إن مادورو حصل على 5  ملايين و800 ألف صوت مقابل مليون و800 ألف صوت لمنافسه الرئيسي هنري فالكون وهو حاكم ولاية سابق انشق عن موقف المعارضة الخاص بمقاطعة الانتخابات.

وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 في المئة، وبلغت نسبة الإقبال في آخر انتخابات رئاسية 80 في المئة.

وأشاد مادورو،55 عاما، بفوزه ووصفه بأنه انتصار على "الإمبريالية" لكن منافسه الرئيسي رفض الاعتراف بالنتيجة وزعم وجود مخالفات واسعة في التصويت.

واحتفل الآلاف من أنصار مادورو خارج القصر الرئاسي لدى إعلان النتائج.

وقال مادورو للجماهير المحتشدة "الثورة هنا لتبقى" وتعهد بأن يكون التعافي الاقتصادي أولوية بعد خمس سنوات من الركود في الدولة التي يقطنها 30 مليون نسمة.

وقال مرشح المعارضة هنري فالكون إنه لن يعترف بنتائج الانتخابات. ودعا إلى إجراء تصويت آخر وشكا من وضع الحكومة نحو 13 ألف منصة موالية للحكومة قرب مراكز الاقتراع على مستوى البلاد.

المصدر : رويترز
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