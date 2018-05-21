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سياسة

شاهد: فلسطينيون يطاردون وفدًا أمريكيًا في بيت لحم

21/5/2018

طارد عشرات الفلسطينيين (الاثنين) وفدًا أمريكيًا، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن عشرات النشطاء نظموا وقفة أمام النادي الأرثوذكسي في بيت لحم احتجاجًا على حفل تنظمه القنصلية الأمريكية في القدس لتخريج عدد من الفلسطينيين كانوا قد شاركوا في دورات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر عددا من الفلسطينيين وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال مشاركون في الاحتجاج إنهم لن يقبلوا تنظيم أي فعاليات أمريكية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافوا أنهم يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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