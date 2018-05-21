شاهد: جينا هاسبل تؤدي اليمين كأول امرأة تدير "سي آي ايه"

أدت جينا هاسبل اليمين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصبح أول امرأة تترأس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" التي انضمت إلى صفوفها منذ أكثر من 30 عاما.

وقالت هاسبل (61 عاما) إنها "تشعر بفخر كبير" كونها أول امرأة يختارها الرئيس لإدارة "سي آي إيه"، مشيدة بما وصفته بـ"شجاعة" نساء قبلها حاربن "الصور النمطية" و"فتحن الأبواب".

وأضافت: "أنا هنا بفضل هؤلاء البطلات اللواتي لم يبحثن عن المجد أبداً، بل كن مصدر إلهام".

وبهذا تخلف هاسبل وزير الخارجية مايك بومبيو الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة قبل أن يختاره ترمب لمنصب وزير الخارجية.

وصدق مجلس الشيوخ على اختيار هاسبل رغم دورها المثير للجدل في برامج التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكان ترشيح هاسبل قد أثار جدلا لأنها أدارت خلال أشهر من العام 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند، حيث تعرض معتقلون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة للإيهام بالغرق، وهو أسلوب غير قانوني وفقا للقانون العسكري لكن الرئيس جورج بوش سمح به بعد هجمات 11 من أيلول/سبتمبر.