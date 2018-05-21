البث الحي
سياسة|أمريكا

شاهد: جينا هاسبل تؤدي اليمين كأول امرأة تدير "سي آي ايه"

21/5/2018

أدت جينا هاسبل اليمين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصبح أول امرأة تترأس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" التي انضمت إلى صفوفها منذ أكثر من 30 عاما.

وقالت هاسبل (61 عاما) إنها "تشعر بفخر كبير" كونها أول امرأة يختارها الرئيس لإدارة "سي آي إيه"، مشيدة بما وصفته بـ"شجاعة" نساء قبلها حاربن "الصور النمطية" و"فتحن الأبواب".

وأضافت: "أنا هنا بفضل هؤلاء البطلات اللواتي لم يبحثن عن المجد أبداً، بل كن مصدر إلهام".

وبهذا تخلف هاسبل وزير الخارجية مايك بومبيو الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة قبل أن يختاره ترمب لمنصب وزير الخارجية.

وصدق مجلس الشيوخ على اختيار هاسبل رغم دورها المثير للجدل في برامج التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكان ترشيح هاسبل قد أثار جدلا لأنها أدارت خلال أشهر من العام 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند، حيث تعرض معتقلون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة للإيهام بالغرق، وهو أسلوب غير قانوني وفقا للقانون العسكري لكن الرئيس جورج بوش سمح به بعد هجمات 11 من أيلول/سبتمبر.

المصدر : الفرنسية
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)