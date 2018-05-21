شاهد: باراغواي تفتح سفارة في القدس وتصبح ثاني دولة تقتدي بأمريكا

افتتحت باراغواي سفارتها في القدس يوم الإثنين لتصبح ثاني دولة تحذو حذو الولايات المتحدة وتنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب.

وحضر رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مراسم الافتتاح.

ونقلت واشنطن سفارتها إلى القدس يوم الإثنين الماضي، ما أثار ردود فعل غاضبة. كما فتحت غواتيمالا سفارة لها في القدس يوم الأربعاء.

ووضع القدس من القضايا الشائكة التي تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يسعون، لدعم دولي واسع النطاق، لاعتبار القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقال كارتيس في حفل افتتاح السفارة "هذا يوم تاريخي يعزز الروابط بين باراغواي وإسرائيل".

ورد نتنياهو قائلا "يوم عظيم لإسرائيل. يوم عظيم لباراغواي. يوم عظيم لأصدقائنا". وأضاف "لا تحظى فقط بدعم حكومتنا بل بامتنان عميق من شعب إسرائيل".

وشجبت حنان عشراوي المسؤولة بمنظمة التحرير الفلسطينية خطوة باراغواي وقالت في بيان "إن اتخاذ هذا الإجراء الاستفزازي وغير المسؤول يعد انتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في سياق النهج التآمري الذي تسلكه باراغواي سيرا على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا، بهدف ترسيخ الاحتلال العسكري واستكمال ضم مدينة القدس ‘عاصمتنا المحتلة‘."

وفي ديسمبر كانون الأول اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل متحولا عن سياسة انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود ومثيرا غضب العالم العربي والحلفاء الغربيين.

ولا تعترف أغلب القوى العالمية بسيادة إسرائيل على المدينة كاملة وتقول إن الوضع النهائي يجب أن يتحدد عن طريق مفاوضات سلام.