شاهد: الأردنيون يحتفلون برمضان رغم صعوبة الحال

يعلق الأردنيون الزينات والأضواء المبهجة للاحتفال بشهر رمضان المعظم فيما أصبح عرفًا وتقليدًا مستمرًا منذ زمن طويل، بل أصبح تعليق الزينات مصدر فخر شخصي للبعض.

وعلى سبيل المثال تقول أم بسام وهي إحدى سكان عمّان، إن زخارفها وزيناتها نالت إعجاب جيرانها.

وتغطي فوانيس رمضان المضيئة، والأهلة، والكرات مباني العاصمة الأردنية وتضيف إلى جوها الاحتفالي.

لكن البعض، يواجهون صعوبات اقتصادية ومالية في رمضان.

وقال عمار الكاشف وهو صاحب متجر، إن الناس يعانون من وضع مالي صعب ويبحثون عن السلع الرخيصة.

وكانت الحكومة قد فرضت في وقت سابق من هذا العام حزمة كبيرة من الزيادات الضريبية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، وتقول إنها ضرورية لخفض الدين العام بشكل تدريجي.

والهدف هو إعادة النمو مرة أخرى إلى الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع الإقليمي.

وتشمل الحزمة إلغاء إعفاءات من ضريبة المبيعات العامة وزيادة الضرائب الخاصة على التبغ والبنزين الممتاز وتبسيط الرسوم الجمركية.

وأدى هذا إلى زيادة أسعار الكثير من السلع الأساسية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن تخفيضات الدعم ستؤدي إلى تفاقم محنة الأردنيين الأكثر فقرًا، وهم أغلبية سكان البلاد.

وتقول الحكومة الأردنية إنها ستخفف من تأثير ذلك على الفقراء بتطبيق إعفاء من ضرائب المبيعات على المنتجات الغذائية الأساسية والأدوية.