البث الحي
سياسة

شاهد: الأردنيون يحتفلون برمضان رغم صعوبة الحال

21/5/2018

يعلق الأردنيون الزينات والأضواء المبهجة للاحتفال بشهر رمضان المعظم فيما أصبح عرفًا وتقليدًا مستمرًا منذ زمن طويل، بل أصبح تعليق الزينات مصدر فخر شخصي للبعض.

وعلى سبيل المثال تقول أم بسام وهي إحدى سكان عمّان، إن زخارفها وزيناتها نالت إعجاب جيرانها.

وتغطي فوانيس رمضان المضيئة، والأهلة، والكرات مباني العاصمة الأردنية وتضيف إلى جوها الاحتفالي.

لكن البعض، يواجهون صعوبات اقتصادية ومالية في رمضان.

وقال عمار الكاشف وهو صاحب متجر، إن الناس يعانون من وضع مالي صعب ويبحثون عن السلع الرخيصة.

وكانت الحكومة قد فرضت في وقت سابق من هذا العام حزمة كبيرة من الزيادات الضريبية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، وتقول إنها ضرورية لخفض الدين العام بشكل تدريجي.

والهدف هو إعادة النمو مرة أخرى إلى الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع الإقليمي.

وتشمل الحزمة إلغاء إعفاءات من ضريبة المبيعات العامة وزيادة الضرائب الخاصة على التبغ والبنزين الممتاز وتبسيط الرسوم الجمركية.

وأدى هذا إلى زيادة أسعار الكثير من السلع الأساسية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن تخفيضات الدعم ستؤدي إلى تفاقم محنة الأردنيين الأكثر فقرًا، وهم أغلبية سكان البلاد.

وتقول الحكومة الأردنية إنها ستخفف من تأثير ذلك على الفقراء بتطبيق إعفاء من ضرائب المبيعات على المنتجات الغذائية الأساسية والأدوية.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)