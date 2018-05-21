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سياسة

روحاني لـ "واشنطن": من أنتم لتقرروا ما تفعله إيران؟

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
21/5/2018

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقرر لإيران ما يتعين عليها فعله.

جاءت تصريحات روحاني بعد أن طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإجراء تغييرات شاملة في السياسة الخارجية والنووية لإيران، كما تعهد بومبيو بأن الولايات المتحدة ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" ضد القيادة الإيرانية.

ونسبت الوكالة إلى روحاني قوله: "من أنتم لتقرروا لإيران والعالم ما يفعلوه؟ عالم اليوم لا يقبل أن تقرر أمريكا ما يجب على العالم فعله لأن الدول مستقلة. انتهى ذلك العصر. سنمضي في طريقنا بدعم أمتنا".

وقدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو (الاثنين) شروط واشنطن، للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

وبلغ عدد الشروط الأمريكية 12 شرطا، منها الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المستمر. والتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل. ومنح الوكالة الدولية نفاذا شاملا لكل المحطات النووية الإيرانية.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بمطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووصفتها بأنها "أكاذيب" تهدف إلى صرف الانتباه عن انتهاك واشنطن للاتفاق النووي الدولي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان لوزارة الخارجية القول: "ترفض إيران كل المزاعم والأكاذيب في هذه الاستراتيجية الجديدة المزعومة وتندد بتدخل وزير الخارجية الأمريكي في شؤونها الداخلية وبالتهديدات غير المشروعة ضد دولة عضو بالأمم المتحدة".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة تكرر "الخيارات الخاطئة نفسها".

وكتب ظريف في حسابه على تويتر: "الدبلوماسية الأمريكية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة. إنها رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة. ورهينة مصالح خاصة فاسدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تكرر الخيارات الخاطئة السابقة نفسها، ولذلك ستجني نفس النتائج السيئة".

وتابع، ظريف، تعمل إيران مع شركائها من أجل حلول ما بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي.

كما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول إيراني كبير (الاثنين) قوله: إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران تثبت أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" في رد على تصريحات بومبيو: "أمريكا تريد الضغط على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة. وتصريحاته تثبت أن أمريكا تسعى بالتأكيد لتغيير النظام في إيران".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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