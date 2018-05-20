شاهد: نوافير من الحمم البركانية تنير سماء الليل في هاواي

هدد تدفق مزيد من الحمم من بركان كيلاويا، بإغلاق طريق رئيسي في هاواي الأمريكية، والذي يعد بمثابة المنفذ الرئيسي لهروب السكان بالمناطق الساحلية، لاسيما مع تجدد ثوران البركان.

وتم الإبلاغ عن أول إصابة خطيرة ناتجة عن الانفجارات الجديدة التي سببها البركان.

كما دمرت الحمم أربعة منازل أخرى، واندمجت الصخور المنصهرة من شقوق ضخمة في مجرى واحد، ما هدد بعرقلة مسارات الهروب.

وأظهرت لقطات مصورة نوافير من الحمم المنصهرة وهي تضيء سماء الليل بسبب الثوران المستمر منذ أسبوعين والذي أجبر نحو ألفي شخص على الفرار ومغادرة منازلهم.

وقالت وكالة الدفاع المدني في هاواي إنه من المتوقع أن يضرب ثوران البركان الطريق السريع 137 أثناء الليل إذا واصلت نوافير الحمم معدلها واتجاهها.

وتحاول السلطات فتح طريق تم حجبه بواسطة الحمم في عام 2014 لتكون بمثابة طريق بديل للهروب إذا تم حظر الطريق السريع 137 أو طريق خروج بديل، كالطريق السريع 130، حسبما قالت جيسيكا فراراكان من دائرة الحدائق الوطنية.

وحذر الحرس الوطني في هاواي من عمليات إجلاء إجبارية إذا ما تم إغلاق المزيد من الطرق.