شاهد: أردوغان يتحدى تهديدات باغتياله

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) بتعليق على الأنباء المتداولة عن وجود خطة لاغتياله خلال زيارته البلقان.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع بكر عزت بيغوفيتش، رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك: "هذا الخبر وصلني من جهاز الاستخبارات التركي لذلك أنا موجود هنا.. فمثل هذه التهديدات لا تثنينا عن مواصلة طريقنا".

وأضاف: "عندما نكون على استعداد نواصل طريقنا. هل سيكون من الصواب بالنسبة للكثير من الناس في جميع أنحاء أوربا أن يأتوا إلى هنا وألا يكونوا قادرين على العثور على القائد الذي أرادوا الالتقاء به وتحيته؟ لا، لن يكون الأمر كذلك. لا يستطيعون منعنا من السير في طريقنا. نحن على الدرب نفسه الذي كنا عليه في 15 من يوليو / تموز (أثناء محاولة الانقلاب)".

وأكد أردوغان أنّ تركيا ليست لديها نوايا تجاه البوسنة، إلا تحقيق الرخاء والوحدة لهذا البلد، والمساهمة في نهضته الاقتصادية.

وتطرق أردوغان إلى مسألة منظمة فتح الله غولن، المتهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/ تموز 2016، قائلا: "نتطلع لإنهاء وجود منظمة غولن في البوسنة والهرسك من خلال الجهود المتبادلة في أقرب وقت، ونحن منفتحون على جميع أنواع التعاون في هذه المسألة".

وفيما يخص علاقات البلدين، أوضح أردوغان أنّ تركيا والبوسنة تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار أمريكي على المدى القصير.

وأكّد أنّ قيادتي كلتا الدولتين تمتلكان الإرادة اللازمة والمطلوبة لمضاعفة هذا الرقم، ورفع مستوى التبادل التجاري أكثر.

وأوضح أردوغان أنه تناول مع عزت بيغوفيتش مسائل تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية والسياحية القائمة بين البلدين، وسبل تطوير تلك العلاقات.

وأعرب عن أمله في أن تتيح الحكومة البوسنية فرصة أكبر للشركات والمستثمرين الأتراك، للعمل والاستثمار في مجال البنية التحتية بالبوسنة.

وشدد أردوغان على أهمية وحدة الأراضي البوسنوية، مشيراً إلى أنّ أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام والرخاء والاستقرار في هذا البلد.