تقرير: أوربا والصين وروسيا تناقش اتفاقا جديدا مع إيران

أفادت تقارير إخبارية ألمانية أن دبلوماسيين من أوربا والصين وروسيا يناقشون اتفاق جديدا بشأن إيران.

وذكرت صحيفة "فيلت إم زونتاغ" الألمانية أن الاتفاق الجديد يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوربي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوربي هيلغا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن من مايو/أيار الجاري الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك. وترفض طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ الباليستية.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترمب هي أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي ولا يشمل أيضا دعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط يعتبرها الغرب "جماعات إرهابية".

وقالت الصحيفة إن إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق النووي ويقلص جهود تطوير الصواريخ الباليستية ويحد أنشطة طهران في المنطقة مما قد يساعد في إقناع ترمب برفع العقوبات المفروضة على إيران.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوربي كبير قوله "علينا الابتعاد عن اسم "اتفاق فيينا النووي، وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترمب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى".

وأمس السبت، سعى مفوض الاتحاد الأوربي للطاقة إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي وتعزيز التجارة مع طهران.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوربي وألمانيا ودول أخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق إن جهود الاتحاد الأوربي للحفاظ على الاتفاق لو فشلت فسيكون ذلك كارثيا.

وكافحت إيران لتحقيق مكاسب مالية من الاتفاق النووي ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العقوبات الأمريكية الأحادية المرتبطة ببرنامجها الصاروخي منعت المستثمرين الغربيين من التعامل مع طهران.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين يبحثون عن نهج جديد نظرا لفهمهم أنه سيكون من الصعب على الشركات الأوربية التغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات في صورة مساعدة مالية لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوربي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين وإغلاق حدودها الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في عام 2015.

وفي الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المحادثات بين إيران والدول الأوربية بأنها بداية جيدة فيما يتعلق بكيفية إنقاذ الاتفاق النووي؛ لكنه قال إن هناك الكثير الذي يتوقف على ما سيتم في الأسابيع القليلة القادمة.