البث الحي
سياسة|أمريكا

ترمب يطالب بالتحقيق في مزاعم بالتجسس على حملته

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسلفه باراك أوباما
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسلفه باراك أوباما
20/5/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأحد) إنه سيطلب من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت حملته الرئاسية عام 2016 تعرضت للاختراق أو المراقبة من جانب .

وقال ترمب على تويتر "أطالب بموجب هذا وسأفعل هذا رسميا غدا أن تحقق وزارة العدل فيما إذا مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التابع للوزارة قد اخترق أو راقب حملة ترمب من أجل أغراض سياسية – وعما إذا كانت مثل هذه المطالب جاءت من أشخاص داخل إدارة أوباما".

والجمعة الماضية، لمّح ترمب إلى احتمال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2016. وقال في تغريدة على تويتر "هناك تقارير حول وجود ممثل واحد على الأقل من إف بي آي تم زرعه داخل حملتي الانتخابية لتحقيق أغراض سياسية".

وأضاف: "في حال كان الأمر صحيحا فسيعتبر أكبر فضيحة سياسية على الإطلاق".

ولا تسير العلاقة بين ترمب وأوباما على نحو جيد، حيث تبادلا الاتهامات علناً في أكثر من مناسبة. كما شن أوباما هجوما على ترمب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن الخطوة "تقوض مصداقية" بلاده عالمياً.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)