القاهرة تحذف مشاهد من مسلسل مصري أغضب الخرطوم

أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، (الأحد) حذف مشاهد من مسلسل مصري احتجت عليه الخرطوم.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الخارجية السودانية، مساء السبت، استدعاء السفير المصري لدى السودان أسامة شلتوت وتسلميه احتجاجا رسميا على عرض مسلسل اعتبرته "مُسِيئًا" للخرطوم.

وخلال مؤتمر صحفي يستعرض الحالة الإعلامية في مصر، قال مكرم محمد أحمد إن "المجلس حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان"، حسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وأضاف أن "ما أثير بشأن ما جاء في مسلسل (أبو عمر المصري) من افتئات على السودان تم النظر فيه وتفنيده، وحذف ما قد يسيء لدولة السودان، مع العلم أن أحداث المسلسل واضحة ولم تتضمن أية إهانة ولا اتهام للسودان الشقيق".

وليس معروفا إن كانت أحداث أخرى في الحلقات المقبلة من المسلسل المصري قد تغضب الخرطوم أم لا.

وأعلنت شبكة قنوات "أون تي في" المصرية الخاصة، التي تبث المسلسل، السبت ، أنه لا يحمل تلميحات للسودان، ولا يمت بصلة لمواقف القاهرة الحريصة على تقويه العلاقات مع الخرطوم.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعقيب رسمي على واقعة إعلان استدعاء السفير ولا المسلسل.

وتعتبر الخارجية السودانية أن المسلسل، وهو من بطولة الممثل المصري أحمد عز، يعكس "إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

وتدور أحداث المسلسل حول محامٍ مصري، يدعى "فخر الدين" (أحمد عز)، ينجو من محاولة اغتيال يُقتل فيها ابن خالته، ليقرر الهرب إلى فرنسا، ومنها إلى السودان.

وفي السودان، يتحول "فخر الدين" إلى كادر مهم من كوادر "الجماعات الإسلامية المسلحة"، حيث يرغب على العودة إلى مصر، والثأر من قاتل ابن خالته.

وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر مشاحنات إعلامية، على خلفية قضايا خلافية، أهمها النزاع على مثلث حدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي.

وتمر العلاقات بين الجارتين حاليا بفترة هدوء، وقد زار الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة في مارس/ آذار الماضي، حيث التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.