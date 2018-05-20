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الصحة الفلسطينية: 112 شهيدا حصيلة مسيرات العودة

عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
20/5/2018

قالت وزارة الصحة الفلسطينية (الأحد) إن 112 شهيدا سقطوا في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في 30 من مارس/آذار.

وقالت الوزارة إن من بين الشهداء 13 طفلا دون سن 18 عاما ومسعف، فيما بلغ عدد المصابين 13190 نحو نصفهم مصابون برصاص حي، من بينهم ألفا طفل وألف سيدة، بينما مازال 322 شخصا يعانون من إصابات خطيرة.

وأضافت الإحصائية أن 502 من إجمالي المصابين أصيبوا في الرأس والرقبة، بينما أصيب 283 في الصدر والظهر، و325 في البطن والحوض، بينما تعاني البقية من إصابات بالأطراف العلوية والسفلية وأماكن متعددة، وتعرض 32 من المصابين لحالات بتر.

واشتكت وزارة الصحة في الإحصائية من مقتل مسعف وإصابة 223 آخرين بجروح وحالات اختناق، فيما تضررت 36 سيارة إسعاف تابعة لها خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت مسيرات العودة في 30 من مارس/آذار بهدف التأكيد على حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردهم منها الاحتلال عند تأسيس إسرائيل في حرب عام 1948.

المصدر : الألمانية
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