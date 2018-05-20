أردوغان يزور قبر علي عزت بيغوفيتش في سراييفو

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) قبر أول رئيس لجمهورية البوسنة والهرسك، علي عزت بيغوفيتش.

ووضع أردوغان إكليلًا من الزهور على قبر بيغوفيتش، المتوفى عام 1996، في مقبرة كوفاتشي، على هامش زيارة عمل يجريها إلى سراييفو.

ورافق أردوغان في زيارة المقبرة عقيلته أمينة، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيغوفيتش.

ووصل أردوغان إلى العاصمة البوسنية سراييفو في وقت سابق الأحد، في إطار زيارة عمل تستمر ليومين.

وألقى أردوغان خطابا أمام حشد من أنصاره في سراييفو، ومن المقرر أن يشارك في الجمعية العامة السادسة لاتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوربا، كما يحضر مراسم تسليمه دكتوراه فخرية من جامعة البوسنة الدولية.