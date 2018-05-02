موظفو الأمم المتحدة يواجهون اتهامات في 54 قضية استغلال جنسي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إنها استقبلت 54 شكوى تتعلق بالاستغلال واعتداءات جنسية من قبل موظفيها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 الجاري.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية إن 66 ضحية، بينهم 13 فتاة دون 18 عاما و16 ضحية غير معروفة أعمارهم، قدموا أنفسهم للأمم المتحدة في الفترة بين يناير/ أول كانون الثاني وحتى نهاية مارس/ آذار من العام الجاري.

وثبتت صحة اثنين من القضايا، لكن لم تتوفر تفاصيل عن الإجراء الذي تم اتخاذه. وتم استبعاد اثنين من المزاعم، فيما لا تزال نتيجة التحقيق في حالة واحدة قيد المراجعة.

وقال حق للصحفيين "كل ادعاء يطول موظفينا يقوض قيمنا ومبادئنا وتضحيات الذين يخدمون بفخر واحترافية في بعض من أخطر الأماكن في العالم".

وتتعلق هذه التقارير بموظفي الأمم المتحدة المتهمين بالإساءة والاستغلال ضد المستفيدين من مساعدات الأمم المتحدة على الأرض.

وهناك 14 شكوى تتعلق بعمليات حفظ السلام و18 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

وتعرضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة لاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والجنس مقابل خدمات أو هدايا.

وفي العام الماضي، تم إعادة كتيبة كونغولية كانت تعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الكونغو، بعد اتهامات واسعة النطاق بالاعتداء الجنسي.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بوقف الاعتداء والاستغلال الجنسي تحت علم الأمم المتحدة.

ودفع انتقاد معالجة الأمم المتحدة للادعاءات، فضلاً عن تقرير نقدي للغاية أعدته لجنة مراجعة مستقلة، غوتيريش إلى تعيين محامٍ عن حقوق الضحايا في العام الماضي.