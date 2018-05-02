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سياسة|فرنسا

زلة لسان لماكرون عن زوجة رئيس وزراء استراليا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقابل رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول وزوجته لوسي في سيدني
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقابل رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول وزوجته لوسي في سيدني
2/5/2018

ربما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفكر في النبيذ الأحمر عندما شكر رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول وزوجته "اللذيذة" على استقبالهما الودود له في زيارته الرسمية لبلدهما.

وتطرق ماكرون وترنبول لعدد من القضايا الدبلوماسية الحساسة خلال مؤتمرهما الصحفي في سيدني اليوم الأربعاء، قبل أن يقع الرئيس الفرنسي في الخطأ اللغوي وهو يدلي بتصريح ختامي باللغة الإنجليزية.

فقد وجه ماكرون الشكر لترنبول وزوجته "لوسي" على حسن استضافتهما وأشاد بالنبيذ والأطعمة التي استمتع بها خلال الزيارة، قبل أن يقول "أود أن أشكركما… أنت وزوجتك اللذيذة، على حفاوة الترحيب".

وأشعل تصريح الرئيس الفرنسي مواقع التواصل الاجتماعي ليحل محل نقاشات لمسائل أكثر أهمية بحثها هو وترنبول مثل نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.

ولكن ما الذي كان ماكرون يحاول قوله فعلا؟

ربما كان يفكر في كلمة فرنسية تشبه في النطق كلمة "لذيذة" في الإنجليزية، لكن معناها الأقرب هو (جميلة) أو (ساحرة). 

وهذه الكلمة الفرنسية تطلق عادة لوصف معجنات أو وجبة، لكن يمكن استخدامها أيضا لوصف شخص مع أنه استخدام مهجورا للكلمة.

ويتحدث ماكرون الإنجليزية أفضل من الكثير من أسلافه، ويستخدمها كثيرا خارج فرنسا، رغم أنه لم يعش في دولة يتحدث أهلها الإنجليزية سوى ستة أشهر قضاها في السفارة الفرنسية بنيجيريا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطغى فيها تصريح طائشعلى القضايا الأهم ، خلال زيارة رفيعة المستوى، وفي هذه الحالة كان التصريح غير مقصود .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشاد خلال زيارة رسمية لفرنسا العام الماضي بالسيدة الأولى بريجيت ماكرون مشيرا إلى أنها تبدو في حالة جيدة.

المصدر : رويترز
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