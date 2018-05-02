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سياسة|تركيا

رويترز: أربعة أحزاب تركية معارضة تشكل تحالفا انتخابيا

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو
2/5/2018

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن الحزب توصل لاتفاق مع 3 أحزاب من المعارضة على تشكيل تحالف في الانتخابات المبكرة المقبلة.

وذكرت رويترز أن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن الاتفاق بين حزبه وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي سيعلن رسميا خلال مؤتمر صحفي الخميس.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يساعد الأحزاب الأصغر في التحالف على تجنب قاعدة تلزمها بالحصول على 10% على الأقل من أصوات الناخبين حتى يسمح لها بالتمثيل البرلماني.

وشكل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان تحالفا مع حزب الحركة القومية.

وتجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو/حزيران.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية إن الأحزاب ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصر الخميس (12:00 بتوقيت غرينتش).

وتنتهي في السادس من مايو/أيار الجاري مهلة محددة لإخطار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل أي تحالفات الانتخابية.

وفاز أردوغان بما يقرب من 12 من الانتخابات السابقة، وهيمن على الحياة السياسية في تركيا منذ أن وصل حزبه باكتساح إلى السلطة عام 2002.

وتؤذن الانتخابات المقبلة بتحول تركيا إلى نظام رئاسي بصلاحيات تنفيذية جديدة واسعة وافق عليها الأتراك بأغلبية في استفتاء العام الماضي.

المصدر : رويترز
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