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سياسة|سوريا

هجوم إسرائيلي على مواقع لـ"حزب الله" في سوريا

دبابة إسرائيلية في حقل بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل – 10 مايو
دبابة إسرائيلية في حقل بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل – 10 مايو
19/5/2018

قصفت دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان السورية المحتلة، صباح اليوم السبت، مواقع لـ"حزب" الله اللبناني جنوبي سوريا.

ووفقا لمصادر لوكالة الأناضول، استهدف القصف منطقة "التلول الحمر" شمالي القنيطرة، والتي يتمركز فيها عدد كبير من عناصر "حزب الله".

وفي السياق ذاته سمع فجر اليوم دوي انفجارات في مطار "دير الزور" العسكري شرقي سوريا، يعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وبحسب مصادر في المنطقة، فإن المطار يضم أعداد كبيرة من الميلشيات التابعة لإيران.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل النظام السوري بخصوص الحادثتين، كما لم يتبين حجم الخسائر في كلا الموقعين.

ودأبت إسرائيل في الآونة الأخيرة، على استهداف عدد كبير من مواقع النظام والقوات الإيرانية والملشيات التابعة لها في سوريا.

المصدر : الأناضول
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