ناشط فلسطيني: أبو مازن يقف ضد المظاهرات في الضفة

قال ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوربا إن موقف السلطة الفلسطينية متذبذب وفي أحيان كثيرة يكون سلبيا، مثل عدم السماح للضفة أن تقف إلى جانب غزة في المظاهرات والأعتصام السلمية.

وأضاف الزير خلال لقائه مع برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر: "نريد وقف التنسيق الأمني وإنجاز المصالحة الوطنية، فنحن شعب واحد وفي بوتقة وطنية واحدة وعدونا واحد".

وأكد الزير أن آداء السلطة في الحصار لا يعطي علامات جيدة، وأنه رغم خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجيد في نيويورك ورفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، لكن هذا ليس كافيا والمطلوب أكثر من ذلك بكثير، ولذا يجب التركيز على العدو والضغط على صانع القرار في دولة الاحتلال.