شاهد: تصادم حافلتين في نيويورك وإصابة العشرات

تصادمت حافلتان للركاب أثناء الخروج من نفق يربط مدينة نيويورك بضواحي نيوجيرزي الجمعة، ما أدى إلى إصابة 32 شخصًا، سبعة منهم جروحهم خطيرة بحسب (سي.بي.اس).

وقال مسؤول في نيوجيرزي إن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة تقل 37 راكبا بحافلة أخرى على متنها 25 راكبا، في نفق لينكولن، ووصفه بأنه حادث بسيط وقال إن أيا من الجروح لا يهدد الحياة.

وقال ستيفن روسو، نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك "كلها إصابات طفيفة".

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء في نيويورك (FDNY) إن 32 شخصا أصيبوا في الحادث بينما أصيب ثمانية من الضحايا الـ32 بجروح خطيرة ، لكن لا يُعتقد بأنها مهددة للحياة وأن الإصابات الأخرى كانت طفيفة.

وقال ستيفن روسو نائب رئيس إدارة الإطفاء في نيويورك، إن الإدارة استخدمت حافلة متخصصة لنقل العشرات من الضحايا المصابين في وقت واحد إلى المستشفيات المحلية، تفاديا لعدم شغل جميع سيارات الإسعاف في المنطقة بسبب العدد الكبير للإصابات التي تم الإبلاغ عنها.

ويمتلئ نفق لنكولن عادة بحركة مرور الركاب، التي تأخرت بسبب الحادث وتقوم الشرطة بالتحقيق في أسباب الحادث.

وتقوم إدارة الشرطة بالتحقيق في الحادث، وتقول إن نفق لنكولن يعمل بكامل طاقته.

وقال ريموند براينت نائب رئيس الشرطة إنه سيتم عمل تحقيق في الحادث يتضمن مراجعة شريط الفيديو والتحدث وأخذ بيانات من السائقين وبقية المصابين.