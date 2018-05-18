هنية: لن نوقف مسيرات العودة إلا برفع حصار غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (الجمعة) أن مسيرة العودة على الحدود مع إسرائيل لن تنتهي إلا برفع الحصار كليًا عن قطاع غزة.

ونقل الموقع الالكتروني لحماس عن هنية قوله، خلال خطبة الجمعة في غزة، إن حماس لن تدخل في أية صفقات بشأن المسيرة، ولن تأخذ قرارها إلا من خلال الإجماع الوطني.

وأضاف "ما عدنا نركن إلى الوفود والحلول الجزئية؛ فإما أن يُرفع الحصار كليًا، وإلا فالمسيرة مستمرة بل سوف تأخذ أشكالًا وإبداعات جديدة".

وبشأن ما تداولته وسائل إعلام عن قرار من حماس بوقف مسيرات العودة وإنهائها، قال هنية إن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها.

وأوضح أن هدف مسيرة العودة إنهاء الحصار كليًا عن قطاع غزة، داعيا إلى توسيع رقعة مسيرات العودة لتشمل الضفة الغربية.

وعن موقف مصر، قال هنية إن القاهرة أكدت أنها لا تريد للمسيرة أن تتدحرج إلى مواجهة مسلحة، وهذا كان موقفنا في حماس وموقف الفصائل.

وانطلقت تظاهرات جديدة (الجمعة) على حدود قطاع غزة مع إسرائيل التي حظيت بانتقادات دولية متزايدة بسبب استخدامها القوة في قمع الاحتجاجات.

وهذه هي الجمعة الثامنة لتظاهرات مسيرات العودة التي قتل فيها أكثر من 110 فلسطيني وأصيب عشرات ألاف آخرين منذ انطلاقها في 30 من آذار/مارس الماضي.