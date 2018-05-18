مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل تحبس سكان غزة في عشوائيات سامة

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، اليوم الجمعة أن الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة "لم يكن متكافئا إطلاقا".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون في غزة محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت.

وفي افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة وجّه الأمير زيد انتقادات حادة لإسرائيل وقال إن قواتها الأمنية قتلت أكثر من 60 فلسطينيا يوم الإثنين الماضي وحده.

وأوضح المفوض السامي أن التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد الإسرائيلي لم يكن متكافئا إطلاقا وأن سقوط الضحايا كان ناجما عن الاستخدام غير الشرعي للقوة.

وأعرب المفوض السامي لحقوق الانسان، عن تأييده لدعوات دول عدة ومراقبين من أجل فتح تحقيق دولي مستقل وغير منحاز في الأحداث التي أسفرت عن مقتل 62 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية هذا الأسبوع.

وقال "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي، ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".