مصر تفتح استثنائيا معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح البري بشكل استثنائي طوال شهر رمضان بين مصر وقطاع غزة.

وقال السيسي على صفحته الرسمية على فيسبوك في وقت مبكر من صباح الجمعة: "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزه".

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تفتح فيها مصر المعبر لمدة شهر كامل.

واستشهد 62 فلسطينيا وجرح أكثر من 3 آلاف آخرين هذا الأسبوع برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى، التي تزامنت مع نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.