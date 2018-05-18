مجلس الشيوخ يقر تعيين جينا هاسبل مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي (الخميس) تعيين جينا هاسبل مديرا لوكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، لتكون بهذا أول امرأة يتم تعيينها في منصب مدير الوكالة.

وبهذا التعيين تنتهي معركة حامية تركزت على صلاتها باستخدام الوكالة في السابق لأساليب استجواب وحشية منها ما يعرف بأسلوب محاكاة الإغراق.

وستكون هاسبل أول امرأة تقود الوكالة التي خدمت فيها 33 عاما.

وأيد 54 عضوا بالمجلس ترشيحها مقابل رفض 45 من بين إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو. وفي مثل هذا التصويت لا يتطلب الأمر سوى الأغلبية البسيطة.

وانضم ستة ديمقراطيين للجمهوريين الداعمين لترشيح الرئيس دونالد ترمب في التصويت المؤيد لهاسبل فيما صوت عضوان جمهوريان بالرفض.

وجاء التصديق على تعيين هاسبل على الرغم من المعارضة الشرسة لها بسبب دورها في استخدام الوكالة أساليب استجواب وحشية مثل محاكاة الغرق، الذي يعتبر على نطاق واسع من أساليب التعذيب، في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان سريعا التصويت.

ووصفت لورا بيتر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، التصويت بأنه "النتيجة المتوقعة لفشل الولايات المتحدة في التعامل مع انتهاكات سابقة".

وكان ترمب رشح هاسبل في مارس/آذار لخلافة مدير الوكالة مايك بومبيو بعد أن قرر تعيينه وزيرا للخارجية. وكانت هاسبل حينها نائبة لبومبيو.