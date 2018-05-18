البث الحي
سياسة|أمريكا

مجلس الشيوخ يقر تعيين جينا هاسبل مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية

جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية
جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية
18/5/2018

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي (الخميس) تعيين جينا هاسبل مديرا لوكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، لتكون بهذا أول امرأة يتم تعيينها في منصب مدير الوكالة.

وبهذا التعيين تنتهي معركة حامية تركزت على صلاتها باستخدام الوكالة في السابق لأساليب استجواب وحشية منها ما يعرف بأسلوب محاكاة الإغراق.

وستكون هاسبل أول امرأة تقود الوكالة التي خدمت فيها 33 عاما.

وأيد 54 عضوا بالمجلس ترشيحها مقابل رفض 45 من بين إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو. وفي مثل هذا التصويت لا يتطلب الأمر سوى الأغلبية البسيطة.

وانضم ستة ديمقراطيين للجمهوريين الداعمين لترشيح الرئيس دونالد ترمب في التصويت المؤيد لهاسبل فيما صوت عضوان جمهوريان بالرفض.

وجاء التصديق على تعيين هاسبل على الرغم من المعارضة الشرسة لها بسبب دورها في استخدام الوكالة أساليب استجواب وحشية مثل محاكاة الغرق، الذي يعتبر على نطاق واسع من أساليب التعذيب، في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان سريعا التصويت.

ووصفت لورا بيتر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، التصويت بأنه "النتيجة المتوقعة لفشل الولايات المتحدة في التعامل مع انتهاكات سابقة".

وكان ترمب رشح هاسبل في مارس/آذار لخلافة مدير الوكالة مايك بومبيو بعد أن قرر تعيينه وزيرا للخارجية. وكانت هاسبل حينها نائبة لبومبيو.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بمراجعة اتفاق مع شركة مقرها الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)