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سياسة

ماكرون يندد بالأفعال البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
18/5/2018

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بالأفعال البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي وأدت لمقتل وإصابة المئات.

ودعا ماكرون أيضا، في مؤتمر صحفي في ختام قمة بين قادة الاتحاد الأوربي ودول غرب البلقان، إلى أن تتسم الاحتجاجات بالسلمية، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت يوم الاثنين 14 مايو أيار.

وقتلت القوات الإسرائيلية 62 فلسطينيا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل خلال احتجاجات على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وكان هذا أكثر الأيام دموية في قطاع غزة منذ سنوات.

وأثارت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين على حدود غزة ، ردود فعل واسعة وغضب في أوساط عربية وإقليمية ودولية، كان أبرزها الموقف التركي من هذه الأحداث.

ومن جانب آخر، ندد ماكرون بما اسماه تهديد حركة حماس وكل الحركات ل" أمن إسرائيل".

المصدر : رويترز
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