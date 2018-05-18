البث الحي
سياسة

صحيفة ألمانية تفصل فنان كاريكاتير رسم نتنياهو

رسم الكاريكاتور الذي فصل بسببه الرسام الألماني من الصحيفة
رسم الكاريكاتور الذي فصل بسببه الرسام الألماني من الصحيفة
18/5/2018

فصلت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية، فنان الكاريكاتير "ديتر هانتسيش،" عن العمل بتهمة "معاداة السامية" بسبب كاريكاتير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وإثر حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الألمانية، اضطر رئيس تحرير الصحيفة، ولفغانغ كراتش، إلى تقديم اعتذار عن الرسم الكاريكاتيري، الذي يظهر فيه نتنياهو مرتديًا ملابس مغنية البوب الإسرائيلية نيتا (الفائزة مؤخرًا بجائزة مسابقة الأغنية الأوربية يوروفيجن) وهو يحمل صاروخًا ويقول موعدنا مع مسابقة يوروفيجن العام القادم في القدس.

وفي تصريح للصحافة الألمانية عقب فصله عن عمله، قال هانتسيش، إنه حاول من خلال الرسم إظهار رغبة نتنياهو في استغلال نجاح المغنية نيتا، مشيرا إلى أنه ليس من الدارج فصل صحيفة لفنان كاريكاتير عن عمله، بسبب رسمة.

وقال "بإمكانك أن توبخ، وتحذر، لكن الطرد ليس طريقًا جيدًا".

وأكد أنه غير نادم على رسم الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة، تزامنًا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن الفنان المذكور، سبق وأن رسم لوحات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبلغت بعضها درجة الإساءة، ونشرتها الصحيفة نفسها ودافعت عنها، بدعوى حرية الصحافة والرأي.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بمراجعة اتفاق مع شركة مقرها الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)