صحيفة ألمانية تفصل فنان كاريكاتير رسم نتنياهو

فصلت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية، فنان الكاريكاتير "ديتر هانتسيش،" عن العمل بتهمة "معاداة السامية" بسبب كاريكاتير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وإثر حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الألمانية، اضطر رئيس تحرير الصحيفة، ولفغانغ كراتش، إلى تقديم اعتذار عن الرسم الكاريكاتيري، الذي يظهر فيه نتنياهو مرتديًا ملابس مغنية البوب الإسرائيلية نيتا (الفائزة مؤخرًا بجائزة مسابقة الأغنية الأوربية يوروفيجن) وهو يحمل صاروخًا ويقول موعدنا مع مسابقة يوروفيجن العام القادم في القدس.

وفي تصريح للصحافة الألمانية عقب فصله عن عمله، قال هانتسيش، إنه حاول من خلال الرسم إظهار رغبة نتنياهو في استغلال نجاح المغنية نيتا، مشيرا إلى أنه ليس من الدارج فصل صحيفة لفنان كاريكاتير عن عمله، بسبب رسمة.

وقال "بإمكانك أن توبخ، وتحذر، لكن الطرد ليس طريقًا جيدًا".

وأكد أنه غير نادم على رسم الكاريكاتير الذي نشرته الصحيفة مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة، تزامنًا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن الفنان المذكور، سبق وأن رسم لوحات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبلغت بعضها درجة الإساءة، ونشرتها الصحيفة نفسها ودافعت عنها، بدعوى حرية الصحافة والرأي.