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سياسة|أمريكا

شاهد: 8 قتلى على الأقل في إطلاق نار بمدرسة في "تكساس" الأمريكية

18/5/2018

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى الذين سقطوا في حادث لإطلاق النار، في مدرسة ثانوية قرب مدينة هيوستن، بولاية تكساس جنوبي البلاد، ارتفع إلى 8 قتلى.

ونشر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أن العدد وصل إلى 8 قتلى، وما زالت عناصر الشرطة في حالة استنفار للبحث عن ضحايا آخرين.

وحسب شبكة "سي إن إن"، فإن ثلاثة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت "سي إن إن"، أنه تمت إحاطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بتفاصيل الحادث، الذي لا يزال البحث فيه جاريا.

وكشفت قناة "فوكس نيوز"، أنه تم إلقاء القبض على رجل يشتبه في قيامه بإطلاق للنار.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشتبه به أصيب بجروح، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب قائلا "التقارير القادمة من هيوستن لا تبدو جيدة، حفظ الله الجميع".

المصدر : الأناضول
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