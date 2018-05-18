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سياسة|ماليزيا

شاهد: 72 حقيبة مليئة بالأموال والمجوهرات في منزل نجيب عبد الرزاق

18/5/2018

ضبطت الشرطة الماليزية اليوم الجمعة 72 حقيبة تضم مجوهرات وعملات إضافة إلى 284 صندوقا بها حقائب فاخرة في وحدات سكنية مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

ونقلت وسائل إعلام محلية الجمعة عن مدير التحقيق في مكافحة الجريمة التجارية "عمار سينغ" قوله إن هذه المضبوطات تم العثور عليها في وحدات سكنية فاخرة مرتبطة بالتحقيقات، وأن الشرطة ستعمل على تحديد قيمة تلك المضبوطات.

 وأوضح سينغ إن حقائب اليد الفاخرة مثل "إيرميس" و"لوي فويتون" كانت من بين تلك التي تم ضبطها ومازالت هناك خزانة حديدية وجدت في أحد المساكن الخاصة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ويجري العمل على فتحها.

وأضاف أنه تم تفتيش ما مجموعه ستة عقارات كجزء من التحقيق، "خاصة مكتب رئيس الوزراء، ومقر الإقامة الرسمية وأربعة منازل أخرى".

وتم منع نجيب وزوجته من مغادرة البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدما تردد أنهما كانا يخططان لاستقلال طائرة خاصة إلى جاكرتا.

وكان رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد/92 عاما/ أصدر تعليماته إلى الشرطة بإعادة فتح التحقيقات في مزاعم الفساد التي تلاحق الحكومة السابقة، كما أوقف النائب العام محمد أباندي علي عن العمل بسبب مزاعم المساعدة في التستر على فضيحة الفساد.

وقال مهاتير محمد بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات الأخيرة، إنه "لن يسعى للانتقام" من خصمه عبد الرزاق، وأضاف "ما نريده هو استعادة حكم القانون".

وقال مهاتير للصحفيين يوم الأربعاء إنه لن يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على التقصير. 

ويتهم نجيب، الذي خسر بشكل غير متوقع انتخابات الأسبوع الماضي، باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق تنموي حكومي، لكنه ينفي مزاعم الفساد وتمت تبرئته في تحقيق حكومي سابق. 

المصدر : وكالات
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